Зеленський закликає до нових санкцій проти Росії та 18-й пакет ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів з закликом терміново ввести санкції проти 21 російської компанії, які беруть участь у виробництві ракети “Орєшнік” і досі не підпадають під обмеження. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції.

Зеленський зазначив, що “39 компаній російського оборонного комплексу задіяні у виробництві “Орєшніка”. З них 21 не під санкціями. Це означає, що вони отримують компоненти та деталі – а цього можна і треба позбавити”.

Президент підкреслив, що введення обмежень на ці компанії ускладнить доступ до іноземних комплектуючих, що суттєво сповільнить виробництво зброї, зокрема “Орєшників”, які, за даними Збройних Сил України, потребують тривалого часу для виготовлення.

Крім того, Україна закликає до запровадження санкцій проти компаній з 26 країн, які постачають Росії верстати для військового виробництва. За словами президента, Росія планує закупити 860 нових одиниць такого обладнання.

Зеленський навів приклади: “52 компанії з Китаю, 15 – з Тайваню, 13 – з Німеччини, 8 – з Чехії, 6 – з Південної Кореї, по 3 – з Японії та Індії, і навіть одна з США. Ми передали партнерам назви цих компаній”.

Українська розвідка надала докази імен виробників до 26 країн, щоб домогтися санкцій на міжурядовому рівні.

Президент також акцентував, що найефективнішими залишаються санкції проти банківської системи та енергетичного сектору Росії. Він зазначив, що експорт енергоносіїв залишається основним джерелом доходу для Росії – як легального, так і нелегального.

“Головні гроші у росіян – від енергетики. Вони формують тіньовий фонд для обходу санкцій, закупівель, найму північнокорейських працівників. Це – “заначка” на війну.” – Володимир Зеленський

Президент закликав країни G7 посилити санкції на енергоринок Росії, зокрема шляхом зниження стелі цін на російську нафту до 30 доларів, що, за його словами, може мати “фундаментальний ефект”.

Зеленський також підтвердив, що Європейський Союз готує 18-й пакет санкцій, а Велика Британія і Канада вже запровадили нові обмеження.

Огляд 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом Північний потік.

Енергетичний сектор та газ

Заборонено всі транзакції, пов’язані з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати угоди через ці трубопроводи.

Ціновий ліміт на нафтопродукти знижено з 60 до 45 доларів за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширено “тіньовий флот”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.

Заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

Фінансовий сектор та банки

Обмеження SWIFT трансформовано у повну заборону транзакцій: це стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) разом із його дочірніми структурами.