Зеленський закликає Австрію боротися з українськими олігархами

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до австрійського уряду з закликом активізувати співпрацю у справі українських олігархів, які ховаються на території Австрії та приховують свої активи. Це питання було піднято під час спільної пресконференції з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Зеленський підкреслив, що це є «чутливим питанням» для України.

“Ми розраховуємо на підтримку Австрії в чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців та олігархів, які переховуються від правосуддя України й використовують Європу і, безумовно, Австрію, як схованку для зберігання їх вкрадених активів.” – Володимир Зеленський

Відомо, що в Австрії перебуває український олігарх Дмитро Фірташ, проти якого Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції ще влітку 2021 року. Це пов’язано з його діяльністю у титановому бізнесі, зокрема, постачанням сировини до Росії.

У 2014 році Фірташа затримали в Австрії за запитом ФБР США через підозру в наданні хабаря. У 2019 році федеральний суд у Чикаго відхилив його клопотання про скасування обвинувачень, зазначивши, що справа підпадає під юрисдикцію США.

Проте в грудні 2024 року австрійський суд ухвалив рішення, що Дмитро Фірташ не може бути екстрадований до Сполучених Штатів у рамках тривалого судового процесу, пов’язаного зі звинуваченнями у корупції.