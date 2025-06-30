Зеленський закликає Німеччину посилити діалог з Угорщиною щодо санкцій проти Росії

Як сказав президент України у своєму офіційному Telegram-каналі під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Німеччини з проханням сприяти налагодженню діалогу з Угорщиною для формування єдиної позиції Європейського Союзу щодо санкцій проти Росії. Цю заяву він зробив під час зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Йоганном Вадефульом у Києві 30 червня 2025 року.

Зеленський зазначив, що наразі існують певні розбіжності з Будапештом стосовно економічних обмежень, накладених на Кремль.

“Ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакета проти російської агресії. Я знаю, що європейці, лідери Європи, дуже близькі до цього пакету. Я знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом.” – Володимир Зеленський

У зв’язку з цим президент закликав Німеччину, як одну з провідних країн ЄС, активізувати діалог з Угорщиною для досягнення спільної позиції.

“Ми звертаємось до Німеччини, як до сильних, як до лідерів Європи, щодо вашого діалогу з Угорщиною. Це в інтересах усієї Європи, щоб санкційні пакети проти агресії Росії працювали, щоб РФ відчувала вартість цієї війни.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що завдяки санкціям економіка Росії зазнає значних втрат, що зменшує фінансування російського оборонно-промислового комплексу. Він також наголосив на важливості дипломатичного підходу Києва, уникаючи загострень у відповідь на дії Будапешта, і закликав зберігати союзницькі відносини між європейськими країнами, адже головним ворогом для всіх залишається Росія.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися можливості постачання нових систем протиповітряної оборони IRIS-T та перспективи спільного виробництва зброї в Україні та Німеччині.

“Будемо розвивати відповідні мілітарі-хаби та збільшувати присутність німецьких компаній в Україні. Детально обговорили напрям дронів-перехоплювачів. Також торкнулися нашої євроатлантичної інтеграції. Цінуємо чіткий сигнал Німеччини: майбутнє України – в НАТО. Важливо, щоб усі партнери поділяли таке бачення.” – Володимир Зеленський

Нагадаємо, що 27 червня на засіданні послів Європейського Союзу не було ухвалено 18-й пакет санкцій проти Росії через позиції Словаччини та Угорщини. Це питання планують повторно розглянути після зняття цих застережень.