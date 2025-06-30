Зеленський закликає Німеччину посилити діалог з Угорщиною щодо санкцій проти Росії

Як сказав президент України у своєму офіційному Telegram-каналі під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Німеччини з проханням сприяти налагодженню діалогу з Угорщиною для формування єдиної позиції Європейського Союзу щодо санкцій проти Росії. Цю заяву він зробив під час зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Йоганном Вадефульом у Києві 30 червня 2025 року.
Зеленський зазначив, що наразі існують певні розбіжності з Будапештом стосовно економічних обмежень, накладених на Кремль.
“Ми вдячні за підтримку 18-го санкційного пакета проти російської агресії. Я знаю, що європейці, лідери Європи, дуже близькі до цього пакету. Я знаю, що є деякі поки що непорозуміння з офіційним Будапештом.”
У зв’язку з цим президент закликав Німеччину, як одну з провідних країн ЄС, активізувати діалог з Угорщиною для досягнення спільної позиції.
“Ми звертаємось до Німеччини, як до сильних, як до лідерів Європи, щодо вашого діалогу з Угорщиною. Це в інтересах усієї Європи, щоб санкційні пакети проти агресії Росії працювали, щоб РФ відчувала вартість цієї війни.”
Президент підкреслив, що завдяки санкціям економіка Росії зазнає значних втрат, що зменшує фінансування російського оборонно-промислового комплексу. Він також наголосив на важливості дипломатичного підходу Києва, уникаючи загострень у відповідь на дії Будапешта, і закликав зберігати союзницькі відносини між європейськими країнами, адже головним ворогом для всіх залишається Росія.
Крім того, під час зустрічі обговорювалися можливості постачання нових систем протиповітряної оборони IRIS-T та перспективи спільного виробництва зброї в Україні та Німеччині.
“Будемо розвивати відповідні мілітарі-хаби та збільшувати присутність німецьких компаній в Україні. Детально обговорили напрям дронів-перехоплювачів. Також торкнулися нашої євроатлантичної інтеграції. Цінуємо чіткий сигнал Німеччини: майбутнє України – в НАТО. Важливо, щоб усі партнери поділяли таке бачення.”
Нагадаємо, що 27 червня на засіданні послів Європейського Союзу не було ухвалено 18-й пакет санкцій проти Росії через позиції Словаччини та Угорщини. Це питання планують повторно розглянути після зняття цих застережень.
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