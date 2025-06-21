Зеленський закликає виділити 0,25% ВВП на оборону України у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Володимир Зеленський, президент України, звернувся до міжнародних партнерів з проханням виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) для підтримки українського оборонно-промислового комплексу. Цю заяву він зробив під час зустрічі з журналістами.
“Україна – це частина безпеки Європи. Ми хочемо, щоб на наш ОПК виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.”
Зеленський підкреслив, що в 2025 році Україні вдалося залучити 43 мільярди доларів для розвитку оборонної промисловості, але цієї суми недостатньо в умовах триваючої війни та потреби в збільшенні виробництва озброєння.
Президент акцентував, що така ініціатива є не лише підтримкою для України, а й важливою інвестицією в безпеку всієї Європи.
У своєму вечірньому зверненні 20 червня Зеленський також повідомив про плани створення нової платформи для розвитку оборонного виробництва в Україні. Ця ініціатива передбачає довгострокову та системну співпрацю, до якої вже приєдналися іноземні партнери.
Президент зазначив, що 2025 рік стане рекордним за обсягами підтримки від союзників, як фінансової, так і в рамках контрактів на постачання озброєння. Крім того, Україна працює над новими угодами з партнерами по НАТО, зокрема щодо інвестицій у виробництво технологій, дронів та артилерійських снарядів.
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