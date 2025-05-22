Зеленський зустрівся з національними меншинами до Дня міжнаціональної злагоди

Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з представниками національних меншин і корінних народів, включаючи кримських татар, з нагоди Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який вперше відзначили 21 травня. Про цю подію він повідомив на своїй сторінці у Facebook 22 травня.

«Наша країна є багатонаціональною, і це – наша сила. Ми всі відчуваємо підтримку один одного, живемо разом і боремося за мир», – підкреслив президент.

На зустрічі обговорювалися важливі питання, такі як реалізація закону про корінні народи, координація між державою та національними меншинами, а також питання освіти, мови і надання українського громадянства тим, хто його чекає. Також обговорювалися зусилля щодо повернення українців додому.

«Понад сто національних меншин є невід’ємною частиною нашої країни. Важливо, щоб усі спільноти працювали разом, демонструючи нашу європейськість і відкритість. Я вдячний кожному за єдність і любов до України», – зазначив Зеленський.

Серед учасників зустрічі були відомі лідери, такі як Мустафа Джемілєв, народний депутат і лідер кримськотатарського народу, Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, та Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру.

Нагадаємо, що 21 травня у Києві відбулося перше святкування Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття – нового державного свята, запровадженого указом президента наприкінці 2024 року. В рамках цього заходу пройшов Всеукраїнський форум національних спільнот і корінних народів, де представники національних меншин висадили дерева у Саду міжнаціональної злагоди.