Зеленський про атаки Росії на Сумщину та Дніпро: жертви та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо нещодавніх атак Росії на село в Сумській області та місто Дніпро, внаслідок яких загинуло 19 осіб, а понад 100 отримали поранення. Цю інформацію він озвучив під час свого виступу в парламенті Нідерландів.

Зеленський зазначив, що кожен новий день в Україні починається з новин про наслідки російських обстрілів, які не піддаються жодному раціональному чи гуманному поясненню.

“Тільки минулої ночі дев’ять ракет і “шахедів” впали на звичайне українське село на сході України, в Сумській області, і сім будинків були повністю зруйновані. Ще 22 отримали серйозні пошкодження. Наші рятувальники витягли трьох дітей з-під завалів. І шестеро людей отримали поранення. На жаль, троє загинули, включаючи дитину. Цей напад не мав військового сенсу.” – Володимир Зеленський

Президент також розповів про обстріл Дніпра, що стався 24 червня. У місті триває надання допомоги постраждалим від російської балістичної ракети. Внаслідок атаки загинуло 16 осіб, а понад 100 отримали поранення. Пошкоджено численні будівлі, школи, а також пасажирський поїзд, який був підбитий під час руху.

“Саме життя є головною ціллю цих атак, кожна з яких показує справжню природу війни Путіна. Він зробив те саме в Чечні, зробив те саме в Сирії, а тепер в Україні. Його пропагандисти відкрито погрожують іншим народам. І наша розвідка, і ваша, і в Європі вважають, що Росія планує ворожі та потенційно руйнівні операції на території НАТО.” – Володимир Зеленський

24 червня російські війська здійснили масовані атаки на Дніпропетровщину. Станом на 18:00 відомо про 16 загиблих та понад 100 поранених. Внаслідок обстрілів у місті виникла пожежа, а цивільна інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Окрім того, російська армія вдарила по Самарі, де був понівечений потяг, що прямував з Одеси.