Зеленський про заяви Путіна: імперіалізм і захист України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку про те, що Володимир Путін, лідер Росії, влаштував своєрідний бенефіс, зокрема, для Сполучених Штатів Америки, своїми недавніми заявами про «ноги російських солдатів».

У своєму зверненні 21 червня Зеленський підкреслив:

“Путін учора влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки. Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом.” – Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що коли Путін говорить про Україну та «щось там ще про ноги російських солдатів», він має на увазі також Білорусь, країни Балтії, Молдову, Кавказ, Казахстан та інші регіони, куди можуть дістатися російські війська.

Президент України акцентував увагу на тому, що:

“Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць. Звісно, Україна буде захищатись. І кожному у світі треба визначатись. Ми зі свого боку в Україні ухвалили ряд нових рішень, враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись.” – Володимир Зеленський

Напередодні Путін заявив, що «там, де ступає російський солдат, – це російська територія», а також повторив пропагандистську тезу про «єдиний народ» українців і росіян, намагаючись виправдати своє вторгнення в Україну.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко розкритикував реакцію Путіна на заклики міжнародної спільноти до припинення війни.