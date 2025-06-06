Зеленський про ракетно-дронові атаки Росії 6 червня: заклик до посилення тиску

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетно-дронові атаки Росії на територію України, які відбулися 6 червня. Він підкреслив, що не всі країни світу засуджують такі дії, і цим користується Володимир Путін, щоб виграти час для продовження конфлікту.

“Цинічний російський удар по звичайних містах. Більш ніж 400 безпілотників, більш як 40 ракет. Значну частину вдалося збити. Але не всі. І, на жаль, не всі у світі засуджують такі удари. І саме цим Путін користується. Він виторговує собі час, щоб продовжувати воювати. Росіяни постійно намагаються розколоти світ, щоб не дати посилити тиск за війну. Треба чітко бачити завдання. Дипломатія має спрацювати, гарантії безпеки мають бути, мир має бути встановлений, і для цього потрібні початкові кроки, зокрема припинення вогню. Треба тиснути на Росію, щоб це було і щоб удари припинились”, – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що протягом дня в Україні тривали рятувальні та аварійні роботи в різних регіонах, зокрема в Тернополі, Луцьку, Києві, Полтавщині, Хмельниччині, Львівщині, Чернігівщині, Одещині та Сумщині.

Внаслідок атак постраждали 80 осіб, усім була надана медична допомога, але, на жаль, є загиблі. Відомо про чотирьох загиблих у Києві та Луцьку. Президент висловив співчуття родинам загиблих і зазначив, що під завалами можуть залишатися люди.

Особливу увагу він приділив загиблим рятувальникам 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини – Данилу Скадіну, Андрію Ременному та Павлу Єзгору, які загинули під час повторного обстрілу, прибувши на місце події після першого удару.

Деталі атаки Росії 6 червня

У ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків і влучання в кількох районах. Міський голова Віталій Кличко повідомив про чотирьох загиблих і десятки травмованих.

У Луцьку російські ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого постраждали 15 осіб, про що повідомив міський голова Григорій Поліщук.

Тернопіль також зазнав обстрілу, в результаті якого постраждали 10 осіб. Міський голова Сергій Надал зазначив, що в повітрі зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин, тому мешканцям, особливо дітям, рекомендують залишатися вдома та не відкривати вікна.

Львівщина також стала мішенню для атак безпілотників та ракет. Хоча загиблих і травмованих не зафіксовано, пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі, про що повідомив голова ОВА Максим Козицький.

У Кременчуцькому районі на Полтавщині внаслідок обстрілу постраждали адміністративні будівлі, складські приміщення кількох підприємств та кав’ярня. Троє людей отримали поранення, також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

Чернігів зазнав ударів безпілотниками типу “Герань-2”, крилатою ракетою та “Іскандер-М”. Російські війська влучили по житловому масиву, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, поранено четверо людей.

Протягом ночі 6 червня російська армія випустила 452 повітряні цілі по території України. Сили протиповітряної оборони змогли збити 199 безпілотників та 36 ракет.