Зеленський засудив ракетний удар по ліцею в Білгороді-Дністровському

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський висловив своє обурення з приводу ракетного удару, завданого Росією по ліцею в Білгороді-Дністровському, охарактеризувавши його як “абсолютно божевільний”. На офіційній сторінці президента у Facebook було опубліковано відео з місця події, де тривають роботи з розбору завалів.

“Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети.” – Володимир Зеленський

Згідно з інформацією президента, навчальний заклад зазнав значних руйнувань. На даний момент на місці події триває рятувальна операція. Відомо про двох загиблих та щонайменше 12 поранених, серед яких є двоє підлітків.

“Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари.” – Володимир Зеленський

Цей трагічний інцидент ще раз підкреслює цілеспрямованість і жорстокість атак Росії на цивільні об’єкти в Україні, що призводить до численних жертв серед мирного населення.