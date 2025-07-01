Зеленський висловив співчуття Азербайджану через загибель братів Сафарових

Як повідомив у своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський, президент України поспілкувався із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та висловив співчуття у зв’язку зі смертю братів Сафарових.

1 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої висловив свої співчуття у зв’язку зі смертю братів Сафарових на території Росії. Цю інформацію український лідер оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський подякував Алієву за підтримку України, її народу та територіальної цілісності, а також підтвердив, що Україна стоїть на боці Азербайджану в умовах агресії з боку Росії.

“Подякував йому за підтримку України, нашого народу та нашої територіальної цілісності. Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджану.” – Володимир Зеленський

Президент України також висловив співчуття у зв’язку з убивством братів Сафарових і висловив впевненість, що всі деталі цієї трагедії будуть ретельно розслідувані.

“У нас із Президентом Алієвим однакове бачення: життя та гідність кожної людини мають бути захищені.” – Володимир Зеленський

Лідери також обговорили двосторонні відносини, зокрема питання енергетики та гуманітарної співпраці. Вони досягли домовленості про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Щодо обставин вбивства братів Сафарових, 27 червня в Єкатеринбурзі відбулися масштабні операції силовиків проти азербайджанської діаспори, внаслідок яких загинули Зіяддін і Гусейн Сафарови. Їхні тіла були повернуті до Азербайджану 30 червня.

За даними азербайджанської експертизи, брати померли від посттравматичного шоку через отримані тілесні ушкодження. Російський Слідчий комітет повідомив, що один із затриманих помер через серцеву недостатність.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова охарактеризувала затриманих як “громадян Росії, вихідців з Азербайджану”. Слідчий комітет РФ розпочав розслідування цієї справи.

У відповідь на ці події в Азербайджані скасували російські культурні заходи, а в офісі російської агенції “Супутник” у Баку було затримано двох агентів ФСБ. 1 липня суд заарештував на чотири місяці керівника Ігоря Картавих та шеф-редактора Євгена Білоусова.

Загибель двох людей і масові затримання в Єкатеринбурзі призвели до нового загострення відносин між Баку та Москвою. Азербайджан рішуче реагує на ці події і не має наміру залишати їх без уваги.