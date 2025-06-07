Зеленський відповів Трампу на порівняння конфлікту в Україні з дітьми в парку

Як повідомляється в інтерв’ю президента України Володимира Зеленського медіа ABC News
Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо недавніх коментарів президента США Дональда Трампа, який порівняв конфлікт між Росією та Україною з “дітьми, що б’ються в парку”. Ці слова були озвучені під час інтерв’ю для ABC.
На запитання співведучої Марти Раддац про те, чи усвідомлює Трамп страждання українців, Зеленський відповів, що порівняння є невірним.
“Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він убивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей”.
Президент підкреслив, що Трамп не може повністю зрозуміти біль українців, оскільки він знаходиться далеко від України.
“Справа не в президенті Трампі, а в будь-якій людині, яка не перебуває тут, у країні, за тисячі миль звідси, (вони – ред.) не можуть повністю відчути та зрозуміти цей біль”.
Зеленський також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинула 631 дитина, що підкреслює серйозність ситуації.
5 червня Дональд Трамп, під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі, порівняв Росію та Україну, заявивши, що вони схожі на “дітей, які б’ються в парку”.
“Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені… Вони ненавидять один одного, і вони б’ються в парку, а ви намагаєтеся їх розборонити. Вони не хочуть, щоб їх розтягували. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розняти їх”.
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