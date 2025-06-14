Зеленський засудив привітання США Росії з Днем Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, висловив своє обурення привітанням Росії з Днем Росії, яке надіслав держсекретар США Марко Рубіо. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції, коментуючи ситуацію з журналістами.

“В будь-якому випадку привітання Росії з Днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж День незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що не може позитивно сприймати ситуацію, коли країна-партнер, як Сполучені Штати, вітає Росію в день, коли йдеться про незалежність, яку Україна намагається захистити.

Нагадаємо, що 12 червня Марко Рубіо привітав росіян з їхнім національним святом, підкресливши, що США прагнуть конструктивної співпраці для досягнення миру між Росією та Україною.

Додатково, Рубіо зазначив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати російський народ у їхньому прагненні до “кращого майбутнього”.