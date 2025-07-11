Зеленський розглядає Умєрова на посла в США: можливі зміни в уряді

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатуру міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України в Сполучених Штатах. За інформацією з Офісу президента, Умєров може бути єдиним кандидатом на цю посаду, а його місце в уряді може зайняти один із нинішніх урядовців.

Серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони називають прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Вибір нового міністра оборони вплине на подальші зміни в уряді.

10 липня Зеленський вперше прокоментував питання зміни українського посла в США, зазначивши, що заміна Оксани Маркарової відбудеться, але президент сподівається, що вона продовжить працювати в Україні.

“Міністр оборони Умєров може обійняти посаду посла, але це вплине на перестановки в уряді.” – Володимир Зеленський

Раніше в команді президента обговорювали можливість заміни прем’єра Шмигаля та деяких міністрів. Основною претенденткою на його місце є перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Проте на сьогодні остаточне рішення ще не ухвалено, і в парламенті не розпочато збір голосів для підтримки змін.