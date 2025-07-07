Зеленський обговорив заміну посла України в США: можливі кандидатури

Про це повідомив Bloomberg
Володимир Зеленський, президент України, під час нещодавньої телефонної бесіди з президентом США Дональдом Трампом обговорив питання заміни нинішньої посолки в Сполучених Штатах Оксани Маркарової. Цю інформацію підтвердили два джерела, а також повідомило агентство Bloomberg.
Зеленський висловив кілька кандидатур на посаду нового посла в США, серед яких: чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, а також міністр енергетики Герман Галущенко.
Раніше з’являлася інформація про можливу заміну прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та деяких міністрів. Основною кандидаткою на посаду прем’єра вважається перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. Проте, станом на 7 липня, остаточне рішення ще не ухвалене, і в парламенті не розпочали збір голосів для кадрових змін.
Також минулого тижня повідомлялося, що серед можливих кандидатів на посаду посла в США розглядають нинішнього міністра культури Миколу Точицького. Цю інформацію підтвердили, однак його прізвище не згадувалося під час розмови між Зеленським та Трампом.
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