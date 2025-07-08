Зеленський планує заміну посла України в США: можливі кандидати

Про це агенція Bloomberg повідомила, а також це підтвердили Суспільному два поінформовані джерела.

Президент України Володимир Зеленський повідомив Оксані Маркаровій, посолці України в США, про свій намір звільнити її з посади. Проте він також запропонував їй залишитися в команді після цього рішення, згідно з інформацією, отриманою з Офісу президента.

За словами джерела, питання щодо нової кандидатури на посаду посла в США буде вирішено пізніше. Попередні консультації з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою вже відбулися, але остаточне рішення про заміну Маркарової ще не ухвалене.

Зеленський обговорив можливу заміну посла в США під час нещодавньої телефонної розмови з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Він назвав кілька кандидатів на цю посаду, серед яких: чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Умєров, віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, а також міністр енергетики Герман Галущенко.

Цю інформацію підтвердили два поінформовані джерела, а також вона була опублікована агенцією Bloomberg.

В той же день Ольга Стефанішина в телемарафоні «Єдині новини» зазначила, що з нею ніхто не обговорював можливість призначення на посаду посла в США.

Раніше також повідомлялося, що в команді президента розглядають можливість заміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та деяких міністрів. Головною претенденткою на посаду голови уряду вважається перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.