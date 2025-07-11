Зеленський обговорив призначення Умєрова послом у США та мільярдні інвестиції для України

Як повідомляє уряд Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський обговорив можливість призначення Рустема Умєрова, міністра оборони, на посаду нового посла України у США. Це сталося під час пресконференції в Римі, де він акцентував на важливості того, щоб ключовий дипломат у Вашингтоні мав глибоке розуміння оборонних питань, особливо в умовах війни.

Зеленський зазначив, що таке призначення може призвести до значних змін у складі українського уряду, оскільки нині вся увага держави зосереджена на забезпеченні безпеки та оборони.

У перший день Конференції з відновлення в Римі Україна уклала кілька угод, що передбачають мільярдні інвестиції. Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про запуск Фонду відбудови обсягом 500 млн євро, який підтримають країни ЄС та банки розвитку.

Крім того, було підписано угоди з ЄС на суму 2,3 млрд євро в рамках механізму UIF, що має на меті залучити до 10 млрд євро інвестицій. Україна також отримала фінансову допомогу від Нідерландів у розмірі 30 млн євро та від Швейцарії – 4,8 млрд євро до 2036 року. Також були підписані нові програми підтримки бізнесу та співпраця зі Світовим банком і європейськими партнерами.

“Це лише перший день. І він уже дав чіткий сигнал: Україна не одна.” – Юлія Свириденко

Додатково, “Коаліція охочих” оголосила про відкриття нової штаб-квартири в Парижі та створення координаційного центру у Києві. Основною метою цієї багатонаціональної сили є готовність до розгортання після завершення бойових дій в Україні для стримування російської агресії.

Серед завдань коаліції – відновлення українських військ, захист повітряного простору та розмінування Чорного моря. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив важливість підтримки України для безпеки всієї Європи, зазначивши, що Лондон планує надати рекордні £4,5 млрд військової допомоги у 2025 році.

У сфері міжнародної торгівлі президент США Дональд Трамп оголосив про введення 35% мита на імпорт з Канади, яке набуде чинності з 1 серпня. Він також погрожує встановленням загальних мит у розмірі 15-20% для більшості інших торговельних партнерів.

У листі до прем’єра Канади Марка Карні Трамп зазначив, що тарифи можуть бути підвищені у разі відповідних заходів у відповідь. Це розширює торговельну війну США, яка вже вплинула на Японію, Південну Корею та інші країни.