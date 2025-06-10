Зеленський звинуватив Орбана у використанні війни в Україні для політичних цілей

Про це він сказав в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує ситуацію з війною Росії проти України, а також його особистість для досягнення власних політичних цілей напередодні парламентських виборів. Ці коментарі були зроблені в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

“Віктор робить серйозну, історичну помилку. Це моя особиста думка. Я не можу посміхатися та обійматися, коли бачу, що насправді відбувається. Бо реальність не обов’язково має відрізнятися від політики. Якщо він готовий до належних стосунків, ми знайдемо для них рамки. Але як він може використовувати моє обличчя для власних обрань? Я не давав йому на це дозволу! Я президент іншої країни”, – підкреслив Зеленський. – Володимир Зеленський

Зеленський також підкреслив, що дії Орбана є “історичною помилкою”.

“Він не розуміє, що це матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки: радикалізація угорського суспільства та його антиукраїнські настрої”, – зазначив Зеленський. – Володимир Зеленський

Глава держави охарактеризував політику Орбана як антиукраїнську, зауваживши, що вона не відображає думку всього угорського народу.

“Позиція Віктора Орбана не відображає позиції всієї Угорщини. У цьому різниця між Угорщиною та Росією: у Росії позиція Путіна така ж, як і в його суспільстві. Політика Віктора, на жаль, антиукраїнська. І антиєвропейська. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче обернути війну в Україні на свою користь на виборах. Це нечесно”, – зазначив український лідер. – Володимир Зеленський

На запитання про причини такої поведінки угорського прем’єра, Зеленський відповів:

“Він думає, що може отримати те, що хоче, за допомогою нафти та газу, і тому робить ставку на підтримку добрих стосунків з Путіним і поганих з Україною”. – Володимир Зеленський

“Я переконаний, що він програє. І я кажу це з історичної точки зору, а не через вибори. Я не хочу в них втручатися. Я завжди прагнув продуктивного діалогу з ним, але його дії та операції перетинають межі суверенітету України. І він не має права перетинати цю межу”, – зазначив Зеленський. – Володимир Зеленський

Крім того, Зеленський згадав про візит Орбана до Києва в липні минулого року та його несподівану поїздку до Москви, яка відбулася через кілька днів після цього.

Президент України зазначив, що Орбан не повідомив його про свої плани, хоча мав таку можливість, і висловив припущення, що ця поїздка була заздалегідь спланована та узгоджена з російською стороною.

Нагадаємо, що на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики в рамках “національних консультацій”, в яких стверджується, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС нібито призведе до безперешкодного проникнення “української мафії” до Угорщини.

У цих відео фігурують президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.