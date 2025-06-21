Зеленський спростував чутки про заміну прем’єр-міністра Шмигаля

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Володимир Зеленський, президент України, спростував інформацію про можливу заміну прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Під час прес-конференції він зазначив, що не обговорював це питання з Шмигалем, підкреслюючи важливість їхньої співпраці протягом багатьох років.
“Якщо би я вирішив стовідсотково міняти прем’єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було.”
Президент також висловив свою повагу до Дениса Шмигаля, особливо в контексті викликів, з якими країна стикається під час повномасштабної війни.
“Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи.”
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