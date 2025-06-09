Другий раунд обміну полоненими між Україною та Росією: деталі та перебіг

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував деталі обміну полоненими, про які домовилися Україна та Росія під час другого раунду переговорів у Стамбулі, як “доволі чутливі”. Він зазначив, що цей процес проходитиме в кілька етапів.

Цю інформацію глава держави озвучив у своєму зверненні 9 червня.

“Принаймні саме про це говорили з російською стороною. В цьому обміні мають бути поранені, також важкопоранені і також ті, кому 25 років, і молодші. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутись додому – додому з російського полону”, – Володимир Зеленський

В результаті другого раунду переговорів, що відбулися 9 червня, 66 українських військовослужбовців повернулися з російського полону.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов підкреслив, що нинішній обмін суттєво відрізняється від попереднього, оскільки раніше списки формувалися без чіткої інформації. Наразі переговори щодо повернення українців тривають активно, і Україна “жорстко обстоює” свої інтереси.

Перший раунд переговорів між Україною та Росією у Туреччині в травні 2025 року також завершився масштабним обміном військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, який проходив у три етапи з 23 по 25 травня.

7 червня Володимир Мединський, помічник президента Росії Володимира Путіна та голова російської переговорної делегації, заявив, що Україна нібито “несподівано перенесла на невизначений термін обмін тіл загиблих та обмін військовополоненими”.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували цю інформацію, зазначивши, що заяви представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідають дійсності.

8 червня президент Зеленський повідомив, що Росія досі не надала повні списки для обміну.