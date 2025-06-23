Зеленський у Великій Британії: дрони, санкції та оборонна співпраця

Як повідомляє Офіс президента України

Володимир Зеленський, президент України, під час свого візиту до Великої Британії обговорив важливі питання, пов’язані з виробництвом дронів-перехоплювачів та далекобійних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Цю інформацію оприлюднив Офіс президента.

Зустріч відбулася в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), де глава держави акцентував увагу на розвитку оборонної промисловості та виготовленні дронів, а також на необхідності зміцнення співпраці з міжнародними партнерами.

Учасники обговорення також проаналізували ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення “справедливого й сталого миру”. Особливу увагу було приділено посиленню санкційного тиску на Росію та ролі Сполучених Штатів у цьому процесі.

23 червня Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої обговорювали питання санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, йшлося про підприємства, що займаються виробництвом ракетних комплексів “Орєшнік”.

Україна має намір надати своїм партнерам список компаній та фізичних осіб, які ще не потрапили під санкції, але мають зв’язок з виробництвом озброєнь для Росії.