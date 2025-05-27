Зеленський обговорив стратегії оборони України та розвиток виробництва дронів

Про це він сказав у вечірньому зверненні на YouTube

Президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду з військовим керівництвом, на якій обговорювалися стратегії реагування на атаки з боку Російської Федерації. У своєму вечірньому зверненні він поділився деталями цієї зустрічі, в якій взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, керівник Генерального штабу Андрій Гнатов та міністр оборони Рустем Умєров.

Зеленський акцентував увагу на важливості планування дій та готовності України відповідати на російські удари. Він підкреслив, що необхідно не лише реагувати на загрози, але й діяти превентивно, зокрема, шляхом збільшення виробництва дронів і ракет. Президент висловив вдячність українським компаніям, які вже зараз активно працюють на підтримку Збройних Сил.

«Сотні українських підприємств вже демонструють результати для оборони країни, і ми плануємо ще більше», – зазначив він. Зеленський також підкреслив, що українська влада активно залучає бізнес до виробництва зброї та готує нові угоди з європейськими партнерами для інвестицій у вітчизняне виробництво.

Президент акцентував, що особливу увагу слід приділити виробництву безпілотників та далекобійних систем, які дозволяють контролювати ситуацію на фронті, зберігати життя військових і завдавати ударів на значні відстані. Хоча деталі планів не можуть бути розкриті публічно, Зеленський запевнив, що Україна готова адекватно відповідати на всі загрози з боку Росії.

Володимир Зеленський також підкреслив, що ключовими елементами оборони є ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети та балістичні системи, які повинні вироблятися в Україні. Це, на його думку, є важливим кроком для зміцнення обороноздатності країни.