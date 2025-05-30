Зеленський і Туреччина обговорили переговори з Росією про припинення вогню

Про це глава держави повідомив у Telegram

30 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який прибув в Україну з офіційним візитом. Під час бесіди обговорювалися дипломатичні зусилля, спрямовані на ведення переговорів з Росією та досягнення припинення вогню.

У своєму Telegram Зеленський поділився інформацією про хід переговорів:

“Обговорили дипломатичні зусилля – наші й партнерів. Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства.” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що російська сторона вже більше тижня не може надати Україні обіцяний “меморандум”, який мав бути підготовлений після обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”.

“Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною.” – Володимир Зеленський

Зеленський висловив вдячність Туреччині за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, підкресливши важливість спільних зусиль для досягнення ефективної дипломатії.

Під час зустрічі також обговорювалося питання посилення санкційного тиску на Росію. Президент наголосив на необхідності вжити всіх можливих заходів, щоб змусити Кремль завершити війну та припинити нав’язування своїх умов світові.

Нагадаємо, що 28 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував другий раунд прямих переговорів між Росією та Україною, запланований на 2 червня в Стамбулі, де російська сторона має намір представити свій “меморандум”. У відповідь українська сторона передала документ, що відображає позицію України щодо перемир’я.

30 травня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що проект російського “меморандуму” не буде оприлюднено до зустрічі делегацій у Стамбулі.

Що відомо про “меморандум” Росії

19 травня президенти США та Росії, Дональд Трамп і Володимир Путін, провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Москви запропонувати і працювати з Києвом над можливим “меморандумом” про мирний договір, однак без конкретних деталей.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва готова передати Києву проект документа про “довгострокове врегулювання кризи” після масштабного обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, який відбувся з 23 по 25 травня.

Володимир Зеленський назвав підготовку Росією такого “меморандуму” знущанням над усім світом у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що терміни підготовки “меморандуму” про мир і припинення вогню “немає і бути не може”, а також підкреслив, що Росію та Україну очікують складні переговори для напрацювання єдиного тексту документа.