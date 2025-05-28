Зеленський про меморандум Росії та мирні переговори з Німеччиною

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, під час пресконференції в Німеччині розповів про важливі аспекти, які обговорювалися під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Основна увага була приділена питанням спільної дипломатії, безпеки та шляхам досягнення миру.

Зеленський зазначив, що світ вже більше тижня чекає на так званий меморандум від Росії. Цей документ, за словами президента, має містити вимоги РФ для завершення війни. Проте, незважаючи на обіцянки, Росія досі не надала його.

«Ми очікували від росіян меморандум або адженду, як вони обіцяли після обміну, але цього не сталося. Міністр оборони Умєров зв’язувався з Мединським, і там запевнили, що все буде, але в результаті нічого не відбулося», – підкреслив Зеленський.

Раніше спецпредставник США з питань України Кіт Келлог повідомив, що Сполучені Штати отримали від України пропозиції щодо мирної угоди. Росія також обіцяла надіслати аналогічний документ, який в РФ називають «меморандумом».

Російська сторона обіцяла передати цей документ після обміну у форматі 1000 на 1000, що проходив у три етапи з 23 по 25 травня, але до цього часу цього не сталося.