Зеленський про відбиття масованої повітряної атаки Росії на Київ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній масований російський удар по Україні, зазначивши, що під час відбиття повітряної атаки в Києві активно діяли дрони-перехоплювачі. За його словами, це дозволило досягти десятків збиттів. Цю інформацію Зеленський озвучив вранці 4 липня.

Він підкреслив, що столиця стала основною мішенню для цього російського нападу.

“Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ. Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. “Петріоти” й ракети для них є реальними захисниками життя.” – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що наразі тривають роботи з гасіння пожеж та розбору завалів. Він охарактеризував цей удар як “один із найбільш масштабних повітряних атак, демонстративно значний та цинічний”.

Крім Києва, від російського удару постраждали також Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Станом на зараз відомо про 23 поранених, а також зафіксовані численні місця падіння уламків дронів і ракет, включаючи прямі влучання.

“Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські “шахеди”, були застосовані також ракети, зокрема балістичні. Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента Трампа з Путіним,” – підкреслив Зеленський.

Він також зауважив, що Росія знову демонструє намір продовжувати війну та терор.

“Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів.” – Володимир Зеленський

З вечора 3 липня російські війська завдали масованого удару по Києву та області, що супроводжувалося тривогою протягом усієї ночі. У місті та регіоні діяли сили протиповітряної оборони. Відомо про 23 постраждалих жителів столиці, а також про пожежі та руйнування в шести районах. На Київщині зафіксовані пошкодження у п’яти районах.

Згідно з даними Повітряних Сил, у ніч на 4 липня (із 18:00 3 липня) армія РФ атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу – ракетами різних типів, “шахедами” і дронами-імітаторами. Сили ППО знищили 478 безпілотників та дві ракети Іскандер-К.