Зеленський і Трамп обговорили припинення вогню на саміті НАТО

Як повідомив глава держави у Telegram-каналі Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася на саміті НАТО в Гаазі. Він охарактеризував цю зустріч як “змістовну” та важливу для обговорення шляхів досягнення миру в Україні.
У своєму Telegram-каналі глава держави зазначив, що під час бесіди вони торкнулися ключових питань, зокрема можливостей для припинення вогню.
“Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно важливі питання. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей.”
Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом надасть більше деталей про цю важливу зустріч з американським лідером, що підкреслює серйозність обговорюваних тем.
Ситуація продовжує розвиватися, і новини з цього приводу будуть оновлюватися.
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