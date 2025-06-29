Зеленський про масовані атаки Росії та посилення ППО України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останнього тижня російські збройні сили завдали Україні значних ударів, використавши понад 114 ракет, більше ніж 1270 дронів та близько 1100 керованих авіаційних бомб (КАБів). Цю інформацію озвучив президент Володимир Зеленський у ранковому зверненні 29 червня.

“Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Лише за цей тиждень було понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив важливість завершення війни, необхідність посилення тиску на агресора та забезпечення захисту від балістичних ракет, дронів і терористичних атак.

Зеленський також акцентував увагу на потребі зміцнення системи протиповітряної оборони (ППО) України, зазначивши, що країна готова інвестувати в американські системи Patriot.

“Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів.” – Володимир Зеленський

Крім того, президент дав доручення з’ясувати всі обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка, який загинув у ніч на 29 червня, захищаючи повітряний простір України від російських атак.