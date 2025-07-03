Зеленський про нестачу ракет Patriot та розвиток оборонного виробництва України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Данії 3 липня висловив занепокоєння щодо того, що деякі критично важливі види озброєння, які раніше постачалися з США, не можуть бути замінені європейськими країнами. Зокрема, мова йде про ракети для системи протиповітряної оборони Patriot.

“Ми розраховуємо на продовження американської підтримки. Але є деякі позиції, яких Європа, на жаль, не має на сьогодні, особливо коли ми говоримо про ракети для Patriot. Це дуже важливо.” – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що Україна прагне розвивати власне виробництво озброєння, але для цього необхідно додаткове фінансування.

“Нам потрібно більше коштів на це. Ми про це сьогодні також говорили.” – Володимир Зеленський

Під час брифінгу з керівниками Єврокомісії та Європейської ради, а також прем’єр-міністром Данії, Урсула фон дер Ляєн підкреслила важливість посилення оборонного потенціалу Європи.

“Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей – не тільки на рівні ЄС, а на континентальному рівні.” – Урсула фон дер Ляєн

Зеленський також повідомив, що найближчим часом може відбутися його розмова з президентом США Дональдом Трампом. Він акцентував на важливості співпраці з ЄС, Данією та іншими партнерами, згадавши про актуальні спільні програми.

Ситуація з постачаннями озброєнь Україні

Раніше в Білому домі оголосили про призупинення частини поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що будь-яка затримка або зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України з боку США лише підштовхне Кремль до продовження війни, а не до пошуку шляхів її завершення. Вони підкреслили, що Київ та Вашингтон активно консультуються щодо відновлення постачань озброєнь та шукають “взаємовигідні рішення”.

Водночас у Міністерстві оборони України повідомили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання узгодженої оборонної допомоги від США. Вони зазначили, що спираються на “фактичні дані” та перевіряють деталі.

Після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, Вашингтон ще не надавав Києву військової допомоги, але озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією його попередника Джо Байдена, продовжувало надходити після призупинення постачань на початку березня.