Зеленський про переговори у Стамбулі 2 червня: стриманіша поведінка Росії та домовленості

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що представники Росії проявили більш стриману поведінку під час переговорів, які відбулися 2 червня у Стамбулі, у порівнянні з попередніми зустрічами 16 травня. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, що відбулася того ж дня.

Зеленський підкреслив, що хоча російська сторона все ще демонструвала певну “нахабність”, їхня поведінка була значно більш обережною.

“Нахабні люди поводилися скромніше. Подивимось, може треба ще пару якихось заходів і вже усі спробують поводитися як люди.” – Володимир Зеленський

Крім того, президент спростував звинувачення з боку Росії, які стосувалися нібито погроз української сторони російським представникам.

“Я впевнений, що наші люди абсолютно коректно поводилися. Я так розумію, що їм дзвонять після першої зустрічі, дзвонять телефоном або куди там їм дзвонять, я не знаю, і щось там погрожують. Там є відповідні заяви.” – Володимир Зеленський

Він також акцентував, що погрози з боку російської сторони не мають жодних перспектив.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації, за посередництва Туреччини, провели другий раунд переговорів у Стамбулі, який тривав більше години.

Після зустрічі Рустем Умєров, очільник Міноборони та глава української делегації, повідомив, що сторони досягли домовленостей щодо обміну полоненими, а також репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі цих домовленостей будуть оприлюднені найближчим часом.

Російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, що містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ має тиждень для вивчення та аналізу цього документа, після чого сторони зможуть узгодити подальші дії.

Умєров також запропонував провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Водночас Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України та член української делегації, повідомив, що російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та від зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.