Зеленський нагородив героїв України за мужність і героїзм

Як оприлюднено на сайті президента України

Володимир Зеленський, президент України, нагородив званням “Герой України” семеро військових, з яких шестеро отримали цю відзнаку посмертно. Відповідні укази були опубліковані на офіційному сайті глави держави.

Серед нагороджених посмертно – лейтенанти Олександр Чухно, Антон Спіцин, Анатолій Липчей, молодший лейтенант Назар Кравчук, солдат Павло Лисиця та лейтенант Максим Веприк. Також звання “Герой України” з врученням ордена “Золота Зірка” отримав старший сержант Андрій Орлівський.

Укази підкреслюють, що ці високі нагороди присвоєні за виняткову мужність і героїзм, проявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також за віддане служіння українському народу.