Зеленський присвоїв звання Героя України трьом полеглим захисникам

Як повідомляє офіційний сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський оголосив про присвоєння звання Героя України трьом полеглим захисникам, які віддали своє життя за нашу країну. Цю інформацію він озвучив у своєму зверненні 7 липня.

“Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять і відзначаємо державними нагородами.” – Володимир Зеленський

Серед героїв, які отримали це почесне звання посмертно, військовий льотчик полковник Дмитро Фішер, боєць “Азову” Назарій Гринцевич та воїн 3-ї штурмової бригади Віталій Карвацький.

“Документи готуються на звання Герой України – на жаль, посмертно. Слава всім нашим воїнам!” – Володимир Зеленський

Біографії полеглих героїв

Назарій “Грінка” Гринцевич, наймолодший оборонець “Азовсталі” в Маріуполі, провів понад чотири місяці в російському полоні. Після звільнення у вересні 2022 року він заснував групу спецпризначення “Контакт 12” у складі бригади “Азов”. На жаль, Назарій загинув 6 травня 2024 року.

Дмитро Фішер, командир ескадрильї 831-ї бригади тактичної авіації, брав участь у боях за звільнення Київщини, Сумщини, Харківщини та острова Зміїний, виконуючи бойові завдання на літаку Су-27. Він загинув 5 червня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Оріхів на Запоріжжі.

Віталій “Турист” Карвацький приєднався до Збройних Сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії, будучи студентом магістратури. Спочатку він служив у 125-й окремій бригаді тероборони, а згодом перейшов до 3-ї окремої штурмової бригади. Віталій загинув 11 червня 2025 року на Харківському напрямку.