Зеленський вшанував пам'ять загиблих після ракетного удару в Києві

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Президент України Володимир Зеленський відвідав дев’ятиповерховий будинок у Солом’янському районі Києва, який зазнав руйнувань внаслідок російського ракетного удару в ніч на 17 червня. Глава держави поклав квіти до зруйнованого під’їзду, вшановуючи пам’ять 23 загиблих у цій трагедії. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
“Цей обстріл – нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства. Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни.”
Президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і запевнив, що постраждалі отримають всю необхідну допомогу.
У ніч на 17 червня Росія здійснила комбінований удар по Києву, використовуючи дрони, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок цієї атаки постраждали житлові будинки та об’єкти інфраструктури в семи районах столиці.
Загальна кількість загиблих у Києві внаслідок масованої атаки досягла 28 осіб. За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, понад 140 людей отримали поранення.
Пошуково-рятувальна операція в багатоповерхівці Солом’янського району тривала більше 39 годин і завершилася ввечері 18 червня. У цьому районі зруйновано під’їзд будинку та гуртожиток авіаційного інституту, а також пошкоджено освітні заклади та іншу інфраструктуру.
Крім того, в Дарницькому районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового будинку. Загалом атака торкнулася 27 локацій у Києві.
18 червня в столиці оголошено День жалоби на честь жертв масованої російської атаки.
На Нивках, у місці ракетного удару, виявили численні металеві кульки, які були всередині ракети. Ці елементи призначені для максимального ураження людей.
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