Зеленський у Римі: переговори з США та конференція URC 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

10 липня, у четвер, президент України Володимир Зеленський проведе нові переговори з представниками США в Римі. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Основною темою обговорення стане санкційна політика, а також підготовка нового пакета обмежень США проти Росії, який планується ухвалити найближчим часом.

“Завтра Президент Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. У центрі уваги – санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США найближчим часом.”

Напередодні, 9 липня, Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі, що стало важливим кроком перед конференцією з відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня.

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходитиме 10–11 липня в Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Головна мета конференції полягає в мобілізації політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватних інвестицій, розвиток людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.