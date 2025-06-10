Зеленський отримав запрошення на саміти НАТО, ЄС та G7

Раніше як повідомляє медіа ANSA

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на важливі саміти НАТО, Європейського Союзу та Групи семи. Міністерство закордонних справ України активно займається організацією двосторонніх зустрічей, які відбудуться під час цих заходів.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

“Президент має запрошення на саміт НАТО, ЄС і Групи семи. Буде вирішуватися його участь ближче до подій, все залежить від безпекових умов. Зазвичай на таких самітах відбуваються двосторонні зустрічі. Ми над цим і працюємо.” – Георгій Тихий

Георгій Тихий підкреслив, що участь України в саміті НАТО є критично важливою не лише з формальної точки зору, а й для ухвалення рішень, які можуть суттєво вплинути на безпеку країни.

“Для нас як для держави важлива наповненість цієї зустрічі. Нам важливо, щоб за підсумками саміту був сигнал сили і єдності, а тому числі щодо України. Зараз іде робота, щоб вийти на ці рішення. Від цього залежить участь України.” – Георгій Тихий

Раніше повідомлялося, що США нібито виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО, який заплановано на 24–25 червня в Гаазі (Нідерланди).

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп зазначив, що остаточне рішення щодо запрошення президента України на саміт Альянсу прийматиме генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

25 травня Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що Зеленський отримав запрошення взяти участь у саміті НАТО в Гаазі, де також буде присутній американський лідер Дональд Трамп.

2 червня сам Володимир Зеленський підтвердив, що отримав запрошення на цей саміт, який відбудеться 24-25 червня.