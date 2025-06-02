Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО в Гаазі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Зеленський, президент України, підтвердив, що отримав запрошення на саміт НАТО, який заплановано на 24-25 червня в Гаазі. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції 2 червня, підтверджуючи слова міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Зеленський зазначив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга має намір обговорити з міжнародними колегами можливі результати майбутнього саміту. Президент підкреслив, що участь України в цьому заході є надзвичайно важливою.

“У нас була зустріч із генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо.” – Володимир Зеленський

Також 2 червня Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в рамках саміту Бухарестської дев’ятки, що проходив у Литві. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що президент України отримав офіційне запрошення на саміт у Гаазі.

На саміті також очікується присутність президента США Дональда Трампа. Брекельманс зазначив, що НАТО розглядає можливість надати Зеленському вигідне місце в програмі заходу.

“НАТО дивиться, де в програмі Зеленський може мати гарне місце.” – Рубен Брекельманс

Проте міністр оборони Нідерландів не зміг підтвердити, чи відбудеться зустріч між Трампом і Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі.