Зеленський вводить нові санкції проти виробників російських безпілотників у 2025 році

Як повідомляється на сайті глави держави України

20 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський оголосив про введення нових санкцій проти виробників російських безпілотників, які використовуються для обстрілів українських територій. Ці обмеження також стосуються осіб, які сприяють обходу вже існуючих санкцій.

Указ про нові санкції був опублікований на офіційному сайті президента.

В Офісі президента зазначили, що новий пакет санкцій охоплює як фізичних, так і юридичних осіб, які мають відношення до розробки та виробництва російських безпілотників, зокрема таких моделей, як “Герань”, “Орлан-10”, “SuperCam” та FPV-дрони.

До списку обмежень також увійшли постачальники обладнання для компанії “Алабуга Машинері” та особи, які імпортують комплектуючі для підсанкційного акціонерного товариства “Кронштадт”, що є виробником дронів, зокрема відомого засобу “Бандероль”.

Крім того, санкції стосуються осіб, які беруть участь у схемах обходу міжнародних санкцій з метою постачання товарів подвійного призначення до Росії.

Ці санкції набирають чинності з моменту публікації указу – 20 червня 2025 року.