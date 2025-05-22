22 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду, присвячену підготовці до обміну з Російською Федерацією у форматі “1000 на 1000”. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах, підкресливши значущість цієї події.

Зеленський зазначив, що домовленість про звільнення тисячі українців з російського полону стала одним із небагатьох реальних результатів нещодавньої зустрічі в Туреччині. “Ми працюємо над тим, щоб цей результат був досягнутий”, – наголосив він.

На нараді були заслухані доповіді про контакти з російською стороною. Міністр оборони України Рустем Умєров відповідає за організацію процесу обміну та виконання досягнутих домовленостей. У цій роботі беруть участь Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, уповноважений Верховної Ради з прав людини та команда Офісу Президента.

Українська сторона ретельно перевіряє інформацію про кожну особу, зазначену у списках, наданих російською стороною. “Це одне з наших ключових завдань – повернути всіх українців з російського полону. Дякую всім, хто допомагає в цьому процесі”, – додав Зеленський.

Раніше Головне управління розвідки повідомило, що вже працює над списками полонених для обміну у форматі 1000 на 1000. Начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що обмін може відбутися вже цього тижня.

Служба безпеки України також активно готується до обміну, який був погоджений під час переговорів у Стамбулі. СБУ розпочала формування списку російських військових для передачі.

Переговори в Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участю представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники міністрів закордонних справ, керівники СБУ, ГУР та інші офіційні особи.

Російську делегацію очолив Володимир Мединський, який раніше був головою переговорної групи у 2022 році, а також заступники керівників Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів міністр оборони України повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливе припинення вогню, зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000. Наразі Україна активно працює над деталями цього процесу, і обмін може відбутися найближчим часом.

Перед цим у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував рівень російської делегації на переговорах у Стамбулі як “бутафорський”, але, з поваги до лідерів США та Туреччини, відправив українську делегацію на переговори.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де Кремль пропонував прямі переговори. Однак пізніше стало відомо, що Путін не братиме участі у цих перемовинах.