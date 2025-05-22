22 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду, присвячену підготовці до обміну з Російською Федерацією у форматі “1000 на 1000”. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

Зеленський підкреслив, що домовленість про звільнення тисячі українців з російського полону стала одним із небагатьох реальних результатів нещодавньої зустрічі в Туреччині. “Ми працюємо над тим, щоб цей результат був досягнутий”, – зазначив він.

На нараді обговорювалися деталі контактів з російською стороною. Міністр оборони України Рустем Умєров відповідає за організацію процесу обміну та виконання досягнутих домовленостей. У цьому процесі беруть участь представники Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ, а також уповноважений Верховної Ради з прав людини та команда Офісу президента.

Українська сторона активно працює над уточненням інформації про кожну особу, включену до списків, наданих російською стороною. “Це одне з найважливіших завдань для України – повернути всіх наших людей з російського полону. Дякую всім, хто допомагає в цьому процесі”, – додав Зеленський.

Головне управління розвідки вже розпочало опрацювання списків полонених для обміну у форматі “1000 на 1000”. Начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що обмін може відбутися вже цього тижня.

Служба безпеки України також активно готується до обміну, який був погоджений під час переговорів у Стамбулі між українською та російською делегаціями. СБУ розпочала формування списку російських військових для обміну.

Переговори у Стамбулі: ключові моменти

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров, а також були присутні перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську сторону представляв Володимир Мединський, який раніше очолював переговорну групу у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливості припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі “1000 на 1000”. Україна активно працює над деталями цього процесу, і обмін може відбутися найближчим часом.

Раніше, у п’ятницю, у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як “бутафорський”, але, з поваги до Трампа та Ердогана, вирішив відправити делегацію до Стамбула. Він зазначив, що подальші зустрічі мають відбутися за участі турецьких та американських представників.

Зеленський також висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Однак у Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі в цих переговорах.