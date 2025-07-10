Зеленський планує призначити Умєрова послом України в США

Про це вчора повідомла агенція Bloomberg та підтримали Суспільному

Президент України Володимир Зеленський оголосив про можливу зміну посла в США. На місце Оксани Маркарової може бути призначений міністр оборони Рустем Умєров.

Цю інформацію глава держави озвучив під час пресконференції в Римі.

“Якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну у США, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що в умовах війни всі рішення та бюджет України зосереджені на військових потребах, тому роль Міністерства оборони є надзвичайно важливою.

“Для нас дуже важливо сьогодні посилювати відносини зі США, не втрачати цей момент. І тому потрібно, щоб людина була сильна і була в контексті найголовнішого. А це в контексті посилення України. Зброї передусім. І тому одна із моїх ідеї в тому, що це може бути міністр оборони України. І в зв’язку з цим же це має великий вплив на уряд.” – Володимир Зеленський

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю зазначив, що Оксана Маркарова була однією з найуспішніших українських послів, а ротації в дипломатії можуть стати “новим диханням”.

Зеленський також обговорив можливу заміну посла з колишнім президентом США Дональдом Трампом під час останньої телефонної розмови. Серед кандидатів на цю посаду він назвав прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем’єрку та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину, а також міністра енергетики Германа Галущенка.

Згідно з інформацією, яку оприлюднила агенція Bloomberg, Зеленський вже повідомив Оксану Маркарову про намір звільнити її з посади, але запропонував залишитися в команді.