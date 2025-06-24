Зеленський зустрівся з королем Нідерландів: підтримка України та боротьба з агресією Росії

Про це глава держави повідомив у Telegram

Володимир Зеленський, президент України, нещодавно зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром під час свого візиту до цієї країни. Про цю важливу подію глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

У ході зустрічі Зеленський акцентував увагу на триваючій агресії Росії проти України, зазначивши, що

“Росія продовжує свою агресію проти України та не хоче зупинятися”.

Він підкреслив необхідність спільних зусиль для тиску на Російську Федерацію, зокрема через посилення санкцій.

Президент України висловив подяку Нідерландам за їх активну участь у формуванні міжнародних зусиль, спрямованих на створення ефективного механізму для притягнення Росії до відповідальності.

“Дякую Нідерландам за консолідацію міжнародних зусиль для створення дієвого механізму притягнення Росії до відповідальності.” – Володимир Зеленський

Крім того, Зеленський висловив вдячність королю Віллему-Александру та королеві Максимі за їхню підтримку України та допомогу українцям, які знайшли притулок у Нідерландах.

24 червня президент прибув до Нідерландів, де в Гаазі проходить саміт НАТО, що триватиме з 24 по 25 червня. Раніше він також висловлював намір зустрітися з колишнім президентом США Дональдом Трампом під час цього заходу.