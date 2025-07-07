Зустріч Зеленського з Маттареллою в Римі 9 липня

Про це la Repubblica
Володимир Зеленський, президент України, зустрінеться з Серджіо Маттарелло, президентом Італії, у Римі в середу, 9 липня. Цю інформацію підтвердило італійське видання la Repubblica.
Зустріч відбудеться в Квіринальському палаці, який є офіційною резиденцією президента Італії. За даними журналістів, початок заходу заплановано на 16:00 за місцевим часом, що відповідає 17:00 за київським часом.
Наступного дня, 10 липня, у Римі стартує Конференція з відновлення України, метою якої є обговорення подальшої підтримки нашої країни.
Перед зустріччю з Маттареллою, президент Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час цих переговорів обговорювалися очікування від майбутньої зустрічі “коаліції охочих”, яка також відбудеться в Римі найближчими днями.
Раніше французьке видання Le Monde, посилаючись на заяву Єлисейського палацу, повідомило, що 10 липня в рамках франко-британського саміту відбудеться нова зустріч “коаліції охочих”. На цій зустрічі головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а президент України Володимир Зеленський приєднається дистанційно.
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