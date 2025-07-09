Зеленський і Маттарелла обговорили підтримку України перед URC 2025 у Римі

Про це інформує ANSA.

9 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттареллою в Римі. Ця зустріч відбулася напередодні конференції з відновлення України, яка запланована на 10-11 липня. Про це повідомляє агентство ANSA.

Під час вітання у Квіринальському палаці Маттарелла підтвердив «велику дружбу Італії та її повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».

“Наша позиція є і залишається абсолютно твердою, і я хотів би висловити наше захоплення поведінкою українського народу, яка зміцнює нашу переконаність у повній підтримці та захисті вашої країни.” – Серджіо Маттарелла

На зустрічі також був присутній міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Маттарелла підкреслив, що «як зазначено в декларації саміту НАТО, безпека України тісно пов’язана з європейською безпекою, на відміну від тих, хто повертається до концепції переваги у відносинах між державами, відкидаючи нас майже на століття назад».

Він також зазначив, що важливо ускладнити приватним компаніям обходити санкції.

“Ми маємо щиру та віддану дружбу з Україною. Італія твердо підтримує український народ. А посилення жорстоких бомбардувань населення та цивільної інфраструктури Росією зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну. Водночас ми шукаємо кожної можливої ​​можливості, щоб завершити цю драматичну ситуацію.” – Серджіо Маттарелла

Президент Італії також підтвердив підтримку вступу України до Європейського Союзу.

“Я сподіваюся, що переговори розпочнуться найближчим часом.” – Серджіо Маттарелла

Володимир Зеленський прибув до Рима, де заплановано низку важливих зустрічей. Він вже провів переговори з Папою Римським Левом XIV та спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.

Папа Лев XIV повідомив Зеленському про готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів, підкресливши нагальну потребу у справедливому та тривалому мирі.

Зеленський висловив подяку Папі за зустріч, гостинність і підтримку, як духовну, так і практичну. Він також обговорив з понтифіком питання повернення до України дітей, викрадених Росією під час війни, акцентуючи на важливості цієї теми.

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться 10-11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.