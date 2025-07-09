Зеленський і Маттарелла обговорили підтримку України перед URC 2025 у Римі

Про це інформує ANSA.
9 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттареллою в Римі. Ця зустріч відбулася напередодні конференції з відновлення України, яка запланована на 10-11 липня. Про це повідомляє агентство ANSA.
Під час вітання у Квіринальському палаці Маттарелла підтвердив «велику дружбу Італії та її повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».
“Наша позиція є і залишається абсолютно твердою, і я хотів би висловити наше захоплення поведінкою українського народу, яка зміцнює нашу переконаність у повній підтримці та захисті вашої країни.”
На зустрічі також був присутній міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Маттарелла підкреслив, що «як зазначено в декларації саміту НАТО, безпека України тісно пов’язана з європейською безпекою, на відміну від тих, хто повертається до концепції переваги у відносинах між державами, відкидаючи нас майже на століття назад».
Він також зазначив, що важливо ускладнити приватним компаніям обходити санкції.
“Ми маємо щиру та віддану дружбу з Україною. Італія твердо підтримує український народ. А посилення жорстоких бомбардувань населення та цивільної інфраструктури Росією зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну. Водночас ми шукаємо кожної можливої можливості, щоб завершити цю драматичну ситуацію.”
Президент Італії також підтвердив підтримку вступу України до Європейського Союзу.
“Я сподіваюся, що переговори розпочнуться найближчим часом.”
Володимир Зеленський прибув до Рима, де заплановано низку важливих зустрічей. Він вже провів переговори з Папою Римським Левом XIV та спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом.
Папа Лев XIV повідомив Зеленському про готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів, підкресливши нагальну потребу у справедливому та тривалому мирі.
Зеленський висловив подяку Папі за зустріч, гостинність і підтримку, як духовну, так і практичну. Він також обговорив з понтифіком питання повернення до України дітей, викрадених Росією під час війни, акцентуючи на важливості цієї теми.
Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)
Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться 10-11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.
URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.
Основна мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.
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