Зеленський і Нікушор Дан обговорили підтримку України та санкції проти Росії

Як пише Digi24

Володимир Зеленський, президент України, вперше зустрівся з новообраним президентом Румунії Нікушором Даном, висловивши йому свої вітання з нагоди перемоги на виборах. Цю інформацію Зеленський оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

Під час зустрічі обидві сторони обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні та Європі, а також підсумки нещодавньої зустрічі в Стамбулі. Особливу увагу було приділено необхідності посилення санкцій проти Росії, щоб стримати її військове виробництво та продовження агресії.

Зеленський також акцентував увагу на підготовці до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі. Він подякував Нікушору Дану за запевнення у подальшій підтримці України з боку Румунії, зокрема в контексті членства України в ЄС і НАТО. Президент Румунії також підтвердив свою участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, що пройде в Одесі.

Як повідомляє Digi24, Нікушор Дан під час саміту “Бухарестської дев’ятки” у Вільнюсі зазначив, що Румунія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

“Румунія продовжить підтримку України, бо це питання нашої власної безпеки. Одне – мати на східному кордоні сусідом Україну, з якою ми маємо договір з 1997 року, і зовсім інше – Росію або країну, яка перетворюється на Білорусь.” – Нікушор Дан

Відповідаючи на запитання журналістів про можливу більшу прозорість у питанні військової допомоги Україні, президент Румунії зазначив, що ще не встиг оцінити всі ризики та переваги, але планує продовжити дискусії на цю тему.