Зеленський обговорив з сенаторами США підтримку України та оборонне співробітництво

Про це повідомляє пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами Джинн Шахін та Крісом Кунсом. Цю інформацію підтвердила пресслужба глави держави.

Зеленський висловив вдячність за двопартійну підтримку, підкресливши, що українці дуже цінують допомогу, яку надають Сенат і Палата представників Конгресу США.

Сенатори запевнили президента у продовженні підтримки України та відзначили стійкість українських захисників у боротьбі за незалежність.

Президент акцентував увагу на важливості оборонної допомоги від США, зазначивши, що Україна готова працювати над закупівлею необхідних засобів захисту, зокрема систем протиповітряної оборони. Він також підкреслив, що Україна відкрита до співпраці у сфері оборонного виробництва зі Сполученими Штатами, адже має висококваліфікованих фахівців та значний досвід у цій галузі.

Зеленський зазначив, що спільне виробництво зброї з Україною може бути вигідним для США.

Під час зустрічі обговорювалися питання підтримки України, мирного процесу та ініціативи Президента Трампа щодо припинення вогню, яка може стати важливим кроком до досягнення гідного миру.

“Останні атаки проти наших людей показують, що Росія не зацікавлена в мирі і продовжує ескалувати. Тому важливо збільшувати тиск, який не дасть Москві можливостей нарощувати виробництво засобів терору. Законопроєкт про санкції сенаторів Грема і Блюменталя може це забезпечити. Дякую сенаторам за його підтримку.” – Володимир Зеленський

Крім того, під час зустрічі обговорювалося використання заморожених російських активів на користь України, а також подальша спільна робота та співпраця в рамках угоди про економічне партнерство між Україною та США.