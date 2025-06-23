Зеленський у Великій Британії: підтримка військових та санкції проти РФ

Про це глава держави повідомив у офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського

Під час свого візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Кіром Стармером, щоб поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які проходять навчання.

Цю інформацію глава держави оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

“Завдяки підтримці Великої Британії близько 58 тисяч людей пройшли навчання в межах ‘Інтерфлексу’. Програма працює вже третій рік, до неї приєдналися 13 країн.” – Володимир Зеленський

Зеленський висловив подяку за зміцнення української армії та підкреслив важливість подальшого вдосконалення підготовки військових за підтримки міжнародних партнерів. Він також відзначив службу бійців, які незабаром повернуться до України.

У рамках зустрічі з премʼєр-міністром Кіром Стармером обговорювалися питання санкцій проти Російської Федерації, зокрема стосовно підприємств, що виготовляють “Орєшнік”. Україна планує передати партнерам список компаній та фізичних осіб, які ще не підпадають під санкції.

Серед інших важливих тем, що піднімалися під час зустрічі, були координація дій та розвиток спільного виробництва озброєння.

Володимир Зеленський прибув до Великої Британії 23 червня, і в рамках свого візиту заплановано провести низку важливих зустрічей.