Зеленський у Римі: підготовка до Конференції з відновлення України 2025

Про це повітляє Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником США з питань України Кітом Келлогом у Римі. Ця подія стала частиною підготовки до Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня, про що повідомляє Reuters.

Зеленський прибув до Рима 9 липня, де заплановано ряд важливих зустрічей. Серед них – бесіда з Папою Римським Левом XIV, а також запланована зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Під час зустрічі з Папою, понтифік висловив готовність прийняти представників Росії та України у Ватикані для проведення переговорів. Він також підкреслив “нагальну потребу у справедливому та тривалому мирі”.

“Папа Лев XIV повідомив Зеленському, що готовий прийняти представників Росії та України у Ватикані для переговорів.”

Зеленський висловив подяку Папі Римському за теплий прийом та підтримку, як духовну, так і практичну. Він акцентував увагу на важливості повернення до України дітей, які були викрадені Росією під час війни.

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться 10-11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.