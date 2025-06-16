Зеленський пропонує Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради пропозицію щодо призначення нового генерального прокурора. Кандидатура, яку він висунув, належить Руслану Кравченку, який наразі обіймає посаду керівника Державної податкової служби.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив цю інформацію, зазначивши, що Рада розгляне кандидатуру Кравченка на одному з найближчих пленарних засідань.

Голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія повідомив, що голосування щодо призначення Руслана Кравченка відбудеться 17 червня.

Нагадаємо, що колишній генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку ще в жовтні 2024 року через розслідування, пов’язані з незаконним отриманням статусу інвалідності 50 прокурорами Хмельницької області.

29 жовтня Верховна Рада підтримала проект постанови №12153, що стосувався звільнення Костіна з посади генерального прокурора, а 31 жовтня президент Зеленський офіційно затвердив це рішення.

Андрій Костін очолював Офіс генерального прокурора з 28 липня 2022 року, змінивши Ірину Венедіктову. Президент визначив основними завданнями нового керівника відновлення справедливості та захист інтересів України.

Досвід Руслана Кравченка

Руслан Кравченко є досвідченим прокурором. У період з 2015 по 2017 роки він працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України, де брав участь у розслідуванні справи президента-втікача Віктора Януковича.

З 2020 по 2021 рік Кравченко очолював управління, яке займалося кримінальними провадженнями у сфері оборонно-промислового комплексу в Офісі генерального прокурора. Після цього, з 2021 по 2023 роки, він був керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області.

У 2023 році президент Зеленський призначив його головою Київської обласної військової адміністрації, а в грудні 2024 року Кравченка звільнили та призначили на посаду голови Державної податкової служби, замінивши Тетяну Кірієнко.

Згідно з інформацією Руху “ЧЕСНО”, у 2023 році Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України, де перемогу здобув Семен Кривонос. У своїй декларації як кандидата на цю посаду Кравченко зазначав отримання службового житла у грудні 2018 року, яке він приватизував і продав наступного року.