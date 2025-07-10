Зеленський про фінансування та інвестиції у зброю для України на зустрічі в Римі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На зустрічі “коаліції охочих” у Римі обговорювалися питання фінансування для Сил оборони України, а також інвестиції у виробництво зброї, зокрема дронів та далекобійного озброєння. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Вперше на цій зустрічі були присутні представники США, зокрема спецпредставник з питань України Кіт Келлог, а також сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь. Загалом у заході взяли участь 32 учасники.

“Говорили про виробництво зброї. Буде більше інвестицій у виробництво, зокрема, дронів. Дуже предметно сьогодні попрацювали з питанням саме про фінансування в деталях. Фінансування на дрони передусім, дрони-перехоплювачі. Та все, що потрібно для збиття російських ударів. І все, що потрібно для наших далекобійних можливостей. Також я говорив про додаткове грошове забезпечення для Сил оборони України. Ми будемо працювати над цим з партнерами.” – Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив, що після “дуже конструктивних і позитивних розмов” з президентом США Дональдом Трампом є “всі необхідні політичні сигнали” для відновлення постачання допомоги Україні.

“Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. І про все це ми домовилися. Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в США ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакета нашим друзям. Зокрема, це системи ППУ та ракети для ‘Петріотів’. Системи ‘Петріот’ та інші системи. Також артилерія й інші види, які зміцнюють українську армію. І дуже важливі необхідні системи для захисту.” – Володимир Зеленський

Щодо санкцій, президент зазначив, що Путін не прагне миру, тому відмовляється від усіх можливостей для встановлення реального припинення вогню.

“Його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною. І щоб санкції світу проти Росії були достатньо сильними. Санкції також повинні впливати на усіх тих, хто реально допомагає Росії.” – Володимир Зеленський

Президент також висловив намір обговорити з сенаторами Гремом та Блюменталем питання санкцій і подякував Трампу за “підтримку і готовність зміцнювати тиск на Росію заради миру”.