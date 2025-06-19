Зеленський про ядерну загрозу Ірану та удари Ізраїлю

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

19 червня президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість щодо дій Росії, яка, за його словами, намагається підтримати ядерну програму Ірану. Цю інформацію він озвучив під час свого звернення.

“Інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно.” – Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив, що міжнародна спільнота не повинна дозволяти агресивним режимам об’єднуватися.

“Коли іранські ‘шахеди’ – тепер уже значно модернізовані – та балістика з Північної Кореї – теж модернізована – вбивають наших людей в Україні, це очевидна ознака, що глобальної солідарності та глобального тиску не достатньо. Треба значно посилювати санкції. Треба значно посилювати нашу взаємодію, зокрема, технологічну, усіх тих у світі, хто захищає життя.” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що Україна досягла домовленостей з партнерами про посилення співпраці на саміті G7, який відбувся в Канаді, і що переговори в інших форматах, зокрема в рамках “коаліції охочих”, продовжаться наступного тижня.

Нагадаємо, що після атак Ізраїлю на Іран 13 червня, Ізраїль звернувся до США з проханням про підтримку у війні проти Ірану для ліквідації його ядерної програми. Президент США Дональд Трамп висловив можливість укладення угоди між Іраном та Ізраїлем за посередництва Росії, але згодом відмовився від цієї ідеї, порадивши Путіну зосередитися на “власній війні” в Україні.

19 червня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп протягом двох тижнів прийме рішення щодо можливих ударів по Ірану, зазначивши, що існує “істотна ймовірність” нових переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Атака Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури, заводів з виробництва балістичних ракет та військових потужностей Ірану. Він підкреслив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран запевнив, що серйозних пошкоджень ядерні об’єкти не зазнали.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю, проте Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.