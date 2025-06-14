Зеленський про наслідки конфлікту Ізраїль-Іран для України

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо наслідків нещодавнього загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном для України, окресливши три ключові моменти. Ці коментарі він зробив під час прес-конференції з журналістами.

Зеленський зазначив, що одним із серйозних наслідків ізраїльських ударів по Ірану стало різке зростання цін на нафту. Він підкреслив, що в умовах відсутності ефективного механізму контролю цін, відомого як “прайс-кепи”, Росія зможе отримувати більше доходів від продажу нафти:

“Що для нас негативно, поки нема прайс-кепів. “Рускіє” посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайс-кепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити й це”.

Відтак, президент України підкреслив, що під час переговорів зі США українська сторона наполягатиме на введенні обмежень на ціни на російську нафту та нових санкціях проти енергетичного сектору Росії:

“Найближчим часом я буду контактувати з американською стороною, думаю, що з президентом, і будемо порушувати це питання”.

Ще одним важливим наслідком, на думку Зеленського, може стати ризик зменшення міжнародної допомоги Україні через підтримку Ізраїлю:

“Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення – для нас, якщо чесно, одне і теж”.

Зеленський також зазначив, що удари Ізраїлю по іранській оборонній інфраструктурі можуть призвести до зменшення постачання “шахедів” та ракет до Росії:

“Потрібен також детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії… Чи завдані серйозні удари по виробництву “шахедів” і ракет, інших спроможностей? Про це багато говорилося, і дійсно йшли перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача “рускім” зменшиться. Це допомагає Україні”.

В ніч на 13 червня Ізраїль здійснив атаку на Іран, заявивши про “точний превентивний удар” по численних військових об’єктах, спрямованих на пошкодження ядерної програми Ірану. У відповідь Іран запустив безпілотники, які, за словами ЦАХАЛу, були перехоплені.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, зазначивши, що наразі немає підвищення рівня радіації.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. Кілька країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації ситуації на Близькому Сході.