Зеленський про майбутнє президентства та вибори в Україні

Про це глава держави розповів у документальному фільмі російської служби BBC “Зеленський. Портрет президента на війні”.

Володимир Зеленський, президент України, висловив своє бажання не залишатися на посаді протягом десятиліть, підкреслюючи важливість збереження поваги до себе та оточення. Ці думки він озвучив у документальному фільмі російської служби BBC “Зеленський. Портрет президента на війні”.

“Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там, 35 років. Я не буду. Повірте мені. А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо.” – Володимир Зеленський

Президент також акцентував увагу на важливості збереження поваги до своєї родини та дітей.

“І для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе та якнайкраще.” – Володимир Зеленський

На початку січня Зеленський зазначив, що Конституція та закони України забороняють проведення президентських і парламентських виборів під час воєнного стану. Він висловив сподівання, що після завершення “гарячої фази війни” парламент скасує воєнний стан і призначить дату виборів.

Крім того, президент підкреслив, що вибори, в яких не братимуть участь військові, українці з тимчасово окупованих територій та ті, хто виїхав за кордон, не можуть вважатися справедливими.